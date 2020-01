Actualidade

A artista portuguesa Joana Vasconcelos inaugura em fevereiro, no MassArt Art Museum, em Boston, nos Estados Unidos, uma nova instalação "monumental" da série Valquírias, foi hoje anunciado.

De acordo com o atelier de Joana Vasconcelos, num comunicado hoje divulgado, a instalação "Valquíria Mumbet" será inaugurada no MAAM de Boston, em fevereiro.

Segundo informação disponível no 'site' oficial do museu, a "nova instalação monumental 'site-specific' [criada especificamente para determinado espaço]" da artista portuguesa estará em exibição entre 22 de fevereiro e 02 de agosto, na galeria Stephen D.Paine do MAAM.