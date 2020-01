Actualidade

A Assembleia Municipal de Coimbra aprovou hoje as grandes opções do plano (GOP) e orçamento da Câmara para 2020, depois de o documento ter sofrido algumas alterações por ter sido chumbado, em dezembro, por este órgão.

O documento, que tinha sido rejeitado pela Assembleia, em 27 de dezembro de 2019, voltou a ser apreciado pela Câmara, que lhe introduziu algumas alterações e o voltou a submeter, hoje, à votação do órgão deliberativo, que o aprovou com a abstenção dos seis eleitos da CDU (cinco dos quais anteriormente tinham votado contra).

A favor da proposta votaram os 23 eleitos pelo PS, tendo votado contra seis dos nove membros do PSD e os representantes do movimento Somos Coimbra (SC), do CDS-PP, do movimento Cidadãos por Coimbra (CpC), que é apoiado pelo Bloco de Esquerda, do PPM e do MPT, no total de 18 deputados, à semelhança do que se verificou na votação de 27 de dezembro.