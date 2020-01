Actualidade

O álbum mais recente do pianista e compositor português Júlio Resende, "Cinderella Cyborg", é editado este mês em Espanha, e será apresentado ao vivo no dia 29, em Madrid, foi hoje anunciado.

O álbum, editado em Portugal em outubro de 2018 pela Sony, chega a Espanha na sexta-feira com selo da Warner Music Spain, de acordo com a empresa de agenciamento e produção cultural Fado in a Box, num comunicado hoje divulgado.

"Cinderella Cyborg" é apresentado ao vivo no dia 29 deste mês em Madrid, no Café Central.