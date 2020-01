Luanda Leaks

O advogado Jorge Brito Pereira afirmou hoje que não esteve nem está relacionado com a empresa Matter Business Solutions que, de acordo com a investigação jornalística "Luanda Leaks", recebeu cerca de 100 milhões de dólares da Sonangol.

"Compareci na constituição da sociedade com uma procuração e, porque viram essa procuração, assumiram, mal, que eu tinha o que quer que seja a ver com a vida da sociedade. Não tinha e não tenho", disse Jorge Brito Pereira num esclarecimento escrito em resposta à Lusa.

Anteriormente, o advogado já tinha dito ao Observador e ao Expresso que não tinha qualquer relação com a empresa que, de acordo com uma investigação do Consórcio Internacional de Jornalismo de Investigação (ICIJ), recebeu cerca de 100 milhões de dólares por serviços de consultoria da Sonangol, em menos de 24 horas, já depois de a empresária Isabel dos Santos ter sido exonerada do cargo de presidente executiva da petrolífera angolana.