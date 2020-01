Actualidade

Portugal tem taxas de mortalidade por acidente vascular cerebral (AVC) superiores às de todos os países da Europa ocidental, segundo o Atlas da Sociedade Europeia de Cardiologia hoje divulgados.

Segundo o estudo apresentado hoje, em Lisboa, pela Sociedade Portuguesa de Cardiologia (SPC), "Portugal ocupa apenas a 25.ª posição (em 51 países) entre as mulheres e a 28.ª posição entre os homens, com mortalidades superiores às de todos os países da Europa Ocidental".

Em termos do impacto do AVC na mortalidade, anos de vida perdidos ajustados por incapacidade, anos de vida vividos com incapacidade e anos de vida perdidos os resultados são "claramente insatisfatórios", refere o estudo, afirmando, a título de exemplo, que a mortalidade por esta doença em Portugal "é o dobro da observada na França".