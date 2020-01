Actualidade

O CDS-PP pediu hoje a audição parlamentar do ministro da Administração Interna para "retratar-se" do que disse sobre os polícias comprarem equipamento do seu bolso porque querem, dizendo que começa a perder condições para continuar.

"É uma última oportunidade para o ministro esclarecer e até retratar-se daquilo que disse. Se não o fizer, começa a não ter condições nenhumas para assumir este seu mandato", afirmou à agência Lusa o deputado centrista Telmo Correia.

Questionado se o CDS defende a demissão do ministro Eduardo Cabrita, Telmo repetiu a frase: "Não estou a antecipar nada. Estou a dizer que o ministro deve vir rapidamente ao parlamento e que essa vinda será uma última oportunidade."