OE2020

O presidente do Eurogrupo e ministro das Finanças português, Mário Centeno, afirmou hoje em Bruxelas que, enquanto ministro responsável pela elaboração do Orçamento de Estado para 2020, não conta ter de tomar medidas adicionais, como sugere a Comissão Europeia.

Na conferência de imprensa final de uma reunião do fórum de ministros das Finanças da zona euro, ao ser questionado sobre o parecer emitido na semana passada pela Comissão Europeia, que identificou riscos de incumprimento no plano orçamental português e convidou as autoridades nacionais a tomar as medidas que se revelem necessárias para garantir o cumprimento das regras europeias, Centeno respondeu que, enquanto ministro, não esperar ter de tomar quaisquer medidas adicionais.

"Como ministro das Finanças de Portugal, não espero tomar mais medidas. Mas sim, estamos sempre prontos a adotá-las se necessário. E sim, estamos sempre a avaliar riscos. Esse é, aliás, um dos trabalhos mais importantes dos ministros das Finanças", respondeu, em inglês.