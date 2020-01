Luanda Leaks

O Banco de Portugal comunicou hoje que "retirará as devidas consequências, nomeadamente em matéria prudencial e contraordenacional", de informação recebida do EuroBic, solicitada hoje na sequência da divulgação dos 'Luanda Leaks', que envolvem a empresária Isabel dos Santos.

"Em função da avaliação da informação recebida, o Banco de Portugal retirará as devidas consequências, nomeadamente em matéria prudencial e contraordenacional", pode ler-se num comunicado hoje divulgado pelo supervisor.

No mesmo documento, o banco central afirma que "pediu hoje ao EuroBic informação que permita avaliar o modo como a referida instituição analisou e deu cumprimento aos deveres a que está sujeita em matéria de prevenção de branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo (BCFT)".