Luanda Leaks

(CORREÇÃO DO 1.º E 2.º PARÁGRAFOS) Bruxelas, 20 jan 2020 (Lusa) - O secretário de Estado das Finanças, Ricardo Mourinho Félix, afirmou hoje que o Governo português está "obviamente atento" às revelações dos esquemas financeiros da empresária angolana Isabel dos Santos em Portugal, mas aguarda "com serenidade" as investigações.

"O Governo está, obviamente, atento a algo que é relevante, mas não é algo que caiba ao Governo dar resposta a indícios, quer sejam de natureza contraordenacional, quer sejam de natureza totalmente criminal", declarou Ricardo Mourinho Félix, falando aos jornalistas portugueses, em Bruxelas, no final de uma reunião dos ministros das Finanças. (CORRIGE NOME DO SECRETÁRIO DE ESTADO DAS FINANÇAS, RICARDO MOURINHO FÉLIX --- NÃO RICARDO FÉLIX MOURINHO)

Questionado sobre o possível impacto dos esquemas financeiros de Isabel dos Santos no Produto Interno Bruto (PIB) português, o secretário de Estado das Finanças assinalou que esta "é uma questão que apareceu e que está a ser acompanhada pelos reguladores", não avançando com mais detalhes.