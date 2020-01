Actualidade

O Sindicato dos Estivadores e Atividade Logística (SEAL) entregou hoje um pré-aviso de greve ao trabalho extraordinário, de 03 a 17 de fevereiro, no Porto de Setúbal, para a empresa de estiva Sadoport, detida a 100% pelo grupo turco Yilport.

Na empresa de estiva Sadoport, a greve incidirá "sobre todo o trabalho suplementar, ou seja, sobre todo o trabalho que ultrapasse o turno normal de trabalho, em dias úteis, e sobre todo o trabalho em sábados, domingos e feriados", refere o pré-aviso de greve.

O documento confirma também a possibilidade de a referida greve abranger os estivadores do Porto de Lisboa, mas apenas no que respeita à prestação do trabalho a navios ou cargas que tenham sido desviados de Setúbal para o Porto de Lisboa, até dia 17 de fevereiro.