Open da Austrália

A tenista checa Karolina Pliskova entrou hoje a vencer no Open da Austrália, ao derrotar a frencesa Kristina Mladenovic pelos parciais 6-1 e 7-5.

Karolina Pliskova, 2.ª no 'ranking' WTA, entrou com o 'pé direito' na competição, precisando de uma hora e vinte e quatro minutos para vencer a francesa, 41.ª no 'ranking' WTA.

A checa de 27 anos, segunda cabeça-de-série do 'Grand Slam' autraliano, vai defrontar na segunda ronda a vencedora do encontro entre a alemã Laura Siegemund e norte-americana coco vandeweghe.