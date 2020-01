Actualidade

O Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social (BNDES), instituição financeira de fomento do Governo brasileiro, gastou 48 milhões de reais (10 milhões de euros) com uma auditoria interna, mas não encontrou evidências diretas de corrupção.

A informação faz parte do relatório final da auditoria do BNDES, datado de dezembro último e divulgado na segunda-feira pela imprensa brasileira, e que visava investigar operações entre o banco e as empresas JBS, Bertin e Eldorado Brasil Celulose, entre os anos de 2005 a 2018.

Contudo, o relatório não apontou nenhuma irregularidade ou evidência direta de corrupção nas operações realizadas entre o BNDES e as companhias mencionadas.