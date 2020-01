Actualidade

O primeiro-ministro timorense pediu hoje ao seu Governo para que continue a trabalhar com normalidade e cumprindo todas as funções do executivo, até que a solução da atual crise política do país seja resolvida.

"O primeiro-ministro explicou que continuará como primeiro-ministro, a trabalhar como normal, enquanto não haja novo Governo", disse à Lusa Merício Akara, secretário de Estado da Comunicação Social, depois da reunião de hoje do exeutivo.

"A mensagem central foi de que cada membro do Governo deve continuar a cumprir as suas responsabilidades, como normal, liderando toda a sua equipa para que façam o trabalho normal de governação", explicou.