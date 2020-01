Actualidade

O ex-juiz federal e atual ministro da Justiça do Brasil, Sérgio Moro, disse que não pretende ser candidato às eleições presidenciais em 2022, apesar dos indicies de popularidade o colocarem como um dos favoritos numa eventual disputa presidencial.

"Não tenho esse tipo de ambição (de ser Presidente). Temos de ter os pés no chão. Existe a frase antiga e famosa que diz: 'sic transit gloria mundi' (toda a glória no mundo é transitória, de acordo com a tradução latina) ", respondeu Moro durante a sua participação no programa Roda Viva, na televisão estatal TV Cultura.

No início deste ano, o Instituto Datafolha publicou o resultado de uma pesquisa na qual o nível de confiança em Moro é de 33%, onze pontos percentuais acima do atual Presidente, Jair Bolsonaro.