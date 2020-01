Open da Austrália

O tenista espanhol Rafael Nadal venceu hoje o seu primeiro encontro no Open da Austrália, contra o boliviano Hugo Dellien, e avançou para a segunda ronda onde poderá defrontar o português João Sousa.

Nadal, primeiro no 'ranking' ATP, venceu o boliviano pelos parciais 6-2,6-3 e 6-0.

O espanhol, primeiro cabeça-de-série do 'Grand Slam' australiano, precisou de duas horas e dois minutos para levar de vencido o 73.º do ranking ATP, no encontro que foi disputado na Rod Lavre Arena.