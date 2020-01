Montijo

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) deverá emitir hoje a declaração de impacte ambiental (DIA) final do aeroporto do Montijo, cuja construção poderá iniciar-se já este ano.

Num comunicado divulgado em 20 de dezembro, a APA indicou que tinha recebido a posição da ANA - Aeroportos de Portugal acerca das medidas de mitigação propostas na DIA do futuro aeroporto do Montijo, dispondo desde então de 20 dias úteis para analisar a posição da empresa.

A ANA disse concordar com "a maioria das propostas" indicadas pela APA para a mitigar o impacto ambiental da construção da nova infraestrutura aeroportuária.