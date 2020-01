Actualidade

Um dos principais partidos de oposição tailandeses, acusado de tentar derrubar a monarquia, escapou hoje da dissolução por falta de "elementos de prova", mas continua sob ameaça devido a um outro caso ainda em tribunal.

"Não há evidências" que provem que os principais líderes do Future Forward "tenham movido ações contra a monarquia", concluiu o Tribunal Constitucional tailandês.

Future Forward é a terceira força política do país. O movimento conquistou mais de seis milhões de votos durante as eleições legislativas de 2019, sendo muito popular entre as classes mais jovens tailandeses, preocupadas com o papel desempenhado pelo exército na política.