Luanda Leaks

O ativista e professor universitário angolano Domingos da Cruz considera que as revelações sobre a empresária Isabel dos Santos mostram que "existe uma teia de corrupção internacional" que vai muito para além das investigações em Angola.

"Não é surpresa nenhuma a participação de governos ocidentais naquilo que se acusa ser corrupção de Isabel dos Santos, a família e os amigos, todos membros do antigo regime, isto é uma teia de corrupção internacional, não é uma questão meramente interna de Angola", disse o ativista em declarações à Lusa.

"Isto não significa que Isabel dos Santos e família não sejam responsáveis, eles têm toda a responsabilidade, mas é preciso que fique clara a hipocrisia do mundo ocidental", vincou o autor da tradução do livro 'From dictatorship to Democracy: A Conceptual Framework for Liberation', escrita por Gene Sharp, pela qual foi condenado a uma pena de prisão.