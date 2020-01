Actualidade

Os serviços consulares do Brasil estão a desaconselhar viagens para Cabo Verde de cidadãos nacionais em missão religiosa e voluntários de Organizações Não-Governamentais (ONG), segundo uma nota do Ministério das Relações Exteriores brasileiro, consultada hoje pela Lusa.

A nota, sobre viagens a Cabo Verde, tem data de 17 de janeiro e foi publicada no portal consular daquele ministério, referindo que a embaixada do Brasil na Praia "tem registado recentemente casos de brasileiros retidos no serviço de imigração local".

"Até que esses processos migratórios sejam elucidados pelas autoridades cabo-verdianas, a Embaixada desaconselha, momentaneamente, a ida a Cabo Verde de viajantes em missão religiosa e de trabalhadores voluntários em ONG dessa natureza, até segundo aviso", lê-se na nota.