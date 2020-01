Open da Austrália

O tenista português João Sousa caiu hoje na primeira ronda do Open da Austrália, primeiro Grand Slam da temporada, ao perder com o argentino Federico Delbonis, em três 'sets'.

Diante do 76.º tenista mundial, o único português no quadro principal do 'major' australiano saiu derrotado pelos parciais de 6-3, 6-4 e 7-6 (7-3), em duas horas e 18 minutos.

Em 2019, Sousa, 59.º na hierarquia ATP, chegou à terceira ronda de singulares no Open da Austrália e foi semifinalista em pares, ao lado do argentino Leonardo Mayer.