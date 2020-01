Actualidade

A taxa de desemprego no Reino Unido foi de 3,8% entre setembro e novembro de 2019, o nível mais baixo desde dezembro de 1974, segundo dados divulgados hoje pela agência de estatística britânica.

O desemprego, que inclui tanto os que beneficiam de subsídio de desemprego como os que não, atingiu 1,31 milhões de pessoas no referido trimestre, menos 7.000 pessoas do que no trimestre anterior, adianta a agência de estatísticas britânica, (Office for National Statistics, ONS).

Entre setembro e novembro, o número de mulheres de desempregadas desceu 9.000, enquanto o dos homens aumentou 2.000 face aos três meses anteriores.