Mau Tempo

A ministra da Agricultura, Maria do Céu Albuquerque, disse hoje que os números provisórios estimados pelo Governo apontam para prejuízos de nove a dez milhões de euros devido às cheias no Baixo Mondego, em dezembro.

"Gostaria muito hoje de ter aqui já dados objetivos, mas ainda tenho os números provisórios, que estimam entre os nove e os dez milhões de euros de prejuízo, não só na região Centro, mas também na região Norte", adiantou Maria do Céu Albuquerque.

A governante falava na audição conjunta com a Comissão de Agricultura e Mar, na Assembleia da República, em Lisboa, no âmbito da apreciação do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020).