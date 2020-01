Actualidade

O proprietário da quinta onde Julen, de 2 anos, morreu ao cair num poço, em Totalán, Málaga, no ano passado, foi hoje condenado a um ano de prisão depois de se declarar culpado de morte por imprudência grave.

O acordo alcançado com os pais da criança refere que estes serão compensados em 180 mil euros.

A audiência foi realizada no Tribunal Penal número 9 de Málaga e o acusado, além de reconhecer os factos que lhe foram imputados pelo procurador e pela acusação particular, pediu desculpas e garantiu que nunca quis "que acontecesse algo com a criança".