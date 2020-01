Actualidade

A Plataforma pela Reposição das Scut na A23 e A25 anunciou hoje que haverá uma redução das portagens a curto prazo, de acordo com um compromisso assumido pelo Governo.

"Aquilo que a ministra [da Coesão Territorial] se comprometeu foi: Uma redução ainda este ano e a curto prazo, e o estudo anual para continuar este caminho. Portanto, redução este ano, já, e depois continuar a discutir a continuação do caminho de reduções", afirmou Luís Garra, da União de Sindicatos de Castelo Branco, entidade que integra a Plataforma.

Este responsável falava em conferência de imprensa realizada hoje, na Covilhã, distrito de Castelo Branco, com o objetivo de dar a conhecer as principais conclusões de uma reunião realizada na segunda-feira entre elementos da Plataforma, a ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, a secretária de Estado da Valorização do Interior, Isabel Ferreira, e o secretário de Estado das Infraestruturas, Jorge Delgado.