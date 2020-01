Actualidade

A ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, disse hoje que a criação do Instituto Multidisciplinar do Envelhecimento (MIA) em Coimbra é o corolário de um caminho "natural" que a região tem feito no domínio das ciências da saúde.

"Há excelente investigação e há que trabalhar em rede e com parceiros internacionais, e é esse o caminho que a Universidade de Coimbra (UC) está a seguir", sublinhou a governante, na apresentação do projeto, em Coimbra, no Colégio da Trindade.

O primeiro Instituto Multidisciplinar do Envelhecimento do sul da Europa, focado no estudo dos processos biológicos do envelhecimento, que conta com um investimento total de 49 milhões de euros, vai ficar localizado no polo III da UC, próximo do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.