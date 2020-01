OE2020

O Conselho das Finanças Públicas (CFP) adverte que a previsão de crescimento das contribuições sociais efetivas superior à evolução das remunerações dos trabalhadores prevista na proposta de Orçamento do Estado para 2020 (OE2020) ameaça os objetivos orçamentais.

Na sua análise à proposta do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020), hoje divulgada, o CFP nota que a previsão de crescimento de 5,7% das contribuições sociais efetivas "se situa acima do ritmo considerado pelo MF [Ministério das Finanças] para a evolução das remunerações dos trabalhadores em 2020 (3,8%)".

"Esta previsão tem implícita uma elasticidade superior à sua base macroeconómica, o que poderá configurar um risco descendente relativamente ao cumprimento dos objetivos orçamentais estabelecidos na POE/2020 [Proposta de Orçamento do Estado para 2020], atendendo aos ganhos de eficiência de cobrança já alcançados", considera.