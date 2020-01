Taça da Liga

O treinador Ivo Vieira pediu hoje que o Vitória de Guimarães seja à sua "ideia de jogo" para derrotar o FC Porto e atingir a final da Taça da Liga de futebol, na meia-final de quarta-feira, em Braga.

Depois de Sporting de Braga e Sporting decidirem hoje, às 19:45, quem ocupa a primeira vaga na final de sábado, os vimaranenses, primeiros classificados do Grupo B da competição, e os 'dragões', vencedores do Grupo D, vão disputar a presença no encontro decisivo, num jogo que o técnico vitoriano espera "difícil".

"Espero um FC Porto forte, mas acima de tudo um Vitoria motivado e confiante, acreditando muito na sua ideia de jogo. A equipa vai, acima de tudo, pensar muito no que pode fazer e lutar muito por conquistar um espaço na final. Vai ser um jogo difícil para ambas as partes", afirmou, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro que está também agendado para as 19:45.