Actualidade

O Centro Hospitalar do Oeste (CHO) pediu ao Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) para reencaminhar doentes críticos para outros hospitais por sobrelotação da urgência e do internamento de Caldas da Rainha, confirmou hoje a administração.

Confrontada pela agência Lusa, a presidente do conselho de administração do CHO, Elsa Baião, confirmou que informou o CODU para a necessidade de reencaminhar para outros hospitais doentes críticos que cheguem em ambulância de socorro à unidade de Caldas da Rainha, no distrito de Leiria.

"Estamos no pico da gripe, temos tido uma afluência fora do normal e a urgência está sobrelotada desde o Natal, tendo a situação se agravado esta segunda-feira", justificou.