Taça da Liga

O treinador do FC Porto disse hoje esperar um "jogo diferente" com o Vitória de Guimarães, na meia-final da Taça da Liga de futebol, depois do duelo na I Liga, e aproveitou para desvalorizar as críticas dos adeptos.

Em conferência de imprensa, Sérgio Conceição lembrou que a vitória dos 'azuis e brancos', por 3-0, na 4.ª jornada do campeonato, ficou marcada pela expulsão do defesa dos minhotos, Tapsoba, ainda no primeiro minuto de jogo.

"Esse jogo ficou marcado pela expulsão do central no início e o jogo teve uma história diferente. Por isso, dizemos sempre: queremos levar o jogo para onde achamos que nos sentimos mais confortáveis. Depois, cada jogo vai dando dificuldades e momentos diferentes. Temos de estar preparados. Sabemos que temos de ganhar para estar na final, contra um adversário difícil, vamos ter de ser uma equipa forte", afirmou o treinador dos 'dragões'.