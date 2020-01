Actualidade

Os trabalhos de prevenção da contaminação com óleo de automóvel das águas da serra de Santa Justa, em Valongo, tiveram hoje a colaboração da Autoridade Marítima, estimando a autarquia que até ao final do dia tenham concluída a tarefa.

Segundo a fonte da câmara do distrito do Porto, os trabalhos foram hoje reforçados com a presença de uma equipa da Autoridade Marítima "a quem a autarquia pediu os meios e os recursos para tentar minimizar os problemas ambientais decorrentes do depósito de óleos de automóvel em duas minas da serra".

Em declarações à Lusa, o comandante da capitania do Porto, Cruz Martins, explicou que o facto de estarem a atuar "fora da sua área de jurisdição" aconteceu por solicitação da autarquia liderada pelo socialista José Manuel Ribeiro.