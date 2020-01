Actualidade

A justiça alemã fez hoje 10 buscas no âmbito de uma investigação por "fraude" em relação a motores 'diesel' instalados em viaturas Mitsubishi, anunciou o Ministério Público de Frankfurt.

"Há suspeitas que os motores estão equipados com um dispositivo que faz com que pareçam menos poluidores nos testes do que quando circulam", explicaram as autoridades.

O inquérito visa "responsáveis de um grupo automóvel internacional", "dois fabricantes internacionais de equipamentos", bem como uma empresa comercial.