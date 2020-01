Actualidade

Quatro pessoas morreram e uma ficou ferida durante um ataque armado contra um centro de saúde na aldeia de Macorococho, no interior sudeste de Nhamatanda, Sofala, centro de Moçambique, disseram hoje à Lusa várias fontes.

Um grupo armado invadiu a aldeia no início da noite de segunda-feira, cerca das 19:00 locais (17:00 de Lisboa) e disparou contra o centro de saúde e as residências do pessoal técnico, nas imediações.

Depois, o mesmo grupo saqueou medicamentos e incendiou a unidade, contou uma testemunha.