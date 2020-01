Guiné-Bissau/ Eleições

O chefe das Forças Armadas da Guiné-Bissau garantiu hoje que os militares não fizeram interferências nas eleições presidenciais e não sequestraram o presidente da Comissão Nacional de Eleições, afirmando que não vai permitir mais perturbações no país.

"Posso garantir-vos que as Forças Armadas não interferiram nada nestas eleições presidenciais", afirmou aos jornalistas o chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas (CEMGFA), Biagué Na Ntam.

O general Biagué Na Ntam, que falava após o início de uma formação para militares, disse que as Forças Armadas demonstraram o seu valor durante a "luta armada" e que agora estão a "demonstrar o seu valor no processo de reconstrução nacional" e que juraram pela "tranquilidade e paz" no país.