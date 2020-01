Actualidade

A Câmara do Seixal informou hoje que pretende realojar 74 famílias do Bairro da Jamaica "até ao final de 2020", um processo que se encontra atrasado devido à especulação imobiliária, mas que não tem desanimado os moradores.

Segundo a autarquia, numa resposta escrita enviada à agência Lusa, "está a decorrer" o processo de aquisição de 74 habitações para os moradores dos lotes 13, 14 e 15 de Vale de Chícharos, mais conhecido como Bairro da Jamaica, no distrito de Setúbal, prevendo-se o reinício do processo "até ao final de 2020".

A Câmara do Seixal contava ter começado a segunda fase de realojamentos até ao fim do ano passado, contudo, as burocracias e a especulação imobiliária têm dificultado este processo que pretende dar uma nova casa a quem vive em condições precárias, em edifícios inacabados.