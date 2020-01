Actualidade

O primeiro-ministro afirmou hoje que espera adjudicar e iniciar "neste semestre" as obras das novas linhas do Metro do Porto, cujo "prazo de entrega de propostas" termina a 18 de fevereiro.

"O prazo de entrega das propostas termina dia 18 e, esperando que não tenhamos muitos incidentes de contencioso [entre concorrentes, no âmbito do concurso público], isso permitirá adjudicar a obra a tempo de ela se iniciar neste semestre de 2020", afirmou António Costa na cerimónia de assinatura do contrato para aquisição de 18 novas viaturas para o Metro do Porto, as primeiras a receber em 2021.

O primeiro-ministro referia-se às empreitadas da nova linha Rosa, no Porto, e do prolongamento da linha Amarela até Vila d' Este, em Vila Nova de Gaia, um investimento total de 307 milhões de euros.