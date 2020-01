Luanda Leaks

A empresária angolana Isabel dos Santos é a principal visada de uma investigação jornalística, sob o nome 'Luanda Leaks', que detalha esquemas financeiros que terão permitido retirar dinheiro do erário público angolano, utilizando paraísos fiscais.

A empresária, filha do antigo Presidente angolano José Eduardo dos Santos, já tinha sido acusada pela justiça angolana, no final do ano passado, de celebrar negócios com o Estado através de empresas públicas.

Eis uma cronologia dos mais importantes acontecimentos desde essa altura: