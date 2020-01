Actualidade

O impacto mais antigo de um asteroide na Terra ocorreu no oeste da Austrália há 2.229 milhões de anos, segundo um estudo publicado hoje na revista Nature.

A investigação, liderada pela Universidade Curtin, na Austrália, confirmou que esta nova datação supera em 200 milhões de anos a idade do impacto calculada até agora.

De acordo com o estudo, a nova datação resulta da análise de vestígios encontrados na cratera de Yarrabubba, com 70 quilómetros de diâmetro e causada pelo impacto de um asteroide no final do período de glaciação global conhecido como "Terra Bola de Neve".