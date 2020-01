Actualidade

O ministro do Ambiente anunciou hoje que as 18 novas viaturas do metro do Porto devem chegar o mais tardar no terceiro trimestre de 2021 e destacou a poupança de seis milhões de euros conseguida no concurso de aquisição.

Para o ministro do Ambiente e da Ação Climática, que falava na cerimónia de assinatura do contrato de aquisição de 18 novos veículos para o Metro do Porto, 2019 foi mesmo o ano de "mudança" em relação ao transporte coletivo, que de 2016 até então tinha crescido, nas duas áreas metropolitanas, uma média de 4 a 5% ao ano.

O governante lembra que este aumento resultou de uma inversão de política deste Governo, que no início do mandato assumiu a relevância do transporte coletivo, deixando de o olhar como "um fardo financeiro".