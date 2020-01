Luanda Leaks

O ministro dos Negócios Estrangeiros português assegurou hoje que o Governo vai continuar a aprofundar a cooperação com Angola, respeitar a independência judicial e "não ser precipitado a tirar conclusões", após as revelações sobre a empresária Isabel dos Santos.

Augusto Santos Silva, que foi questionado sobre o chamado "Luanda Leaks" no debate na especialidade na Assembleia da República do Orçamento do Ministério dos Negócios Estrangeiros para 2020, assegurou que a atuação do Governo português tem sido a mais correta.

"Portugal fará o que tem feito desde que eu sou ministro dos Negócios Estrangeiros: colocar a relação entre os dois países no melhor patamar possível, respeitar a justiça angolana [...], fazer uso de todos os instrumentos de cooperação bilateral entre os dois países [...] e respeitar a independência dos reguladores e a independência dos poderes judiciais", disse o ministro.