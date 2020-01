Luanda Leaks

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, defendeu hoje que as entidades reguladoras portuguesas "têm um trabalho a cumprir" na investigação do caso 'Luanda Leaks', num quadro de respeito pela "legalidade angolana".

"O PCP não comenta alegações vindas a público, considerando antes que existem entidades, designadamente a regulação e supervisão, que têm um trabalho a cumprir e a concretizar. Nesse sentido, que averiguem se existe ilicitude ou ilegalidade e, em conformidade com isso, essas entidades que ajam. Senão, perguntamos o que é que estão lá a fazer? De repente descobriram? O quê?", questionou o líder comunista.

Jerónimo de Sousa falava aos jornalistas à margem de uma ação com trabalhadores da AutoEuropa, em Setúbal, esta tarde, durante a qual pediu que seja respeitada a "legalidade angolana".