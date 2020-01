Actualidade

A defesa do jornalista norte-americano Glenn Greenwald, responsável pela investigação jornalística conhecida como 'Vaza Jato', recebeu hoje com "perplexidade" a denúncia do Ministério Público brasileiro, que classificou de "instrumento de disputa política".

"Recebemos com perplexidade a informação de que há uma denúncia contra o jornalista Glenn Grenwald, cofundador do 'The Intercept'. Trata-se de um expediente tosco que visa desrespeitar a autoridade da medida cautelar concedida, (...) do Supremo Tribunal Federal, para além de ferir a liberdade de imprensa e servir como instrumento de disputa política", declarou a defedesa de Greenwald num comunicado enviado ao portal de notícias G1.

Os advogados do jornalista norte-americano, Rafael Borges e Rafael Fagundes, indicaram ainda que estão a preparar uma resposta judicial.