Um doente no Estado de Washington foi diagnosticado com o novo vírus detetado na China e que causa pneumonias virais, no primeiro caso confirmado nos Estados Unidos desta doença que já provocou seis mortos na China e graves pneumonias.

A pessoa afetada foi hospitalizada na semana passada e permanece "muito doente" numa unidade de Seattle, a capital deste Estado do nordeste dos EUA, após ter viajado recentemente à cidade chinesa de Wuhan onde teve origem o surto epidémico, referiram os 'media' locais.

O Centro Europeu de Controlo de Doenças afirmou ainda hoje que está confirmada a transmissão pessoa a pessoa do novo vírus detetado na China e que causa pneumonias virais.