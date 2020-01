Óbito/Paulo Gonçalves

O corpo de Paulo Gonçalves, que morreu no Rali Dakar de todo-o-terreno, chega esta quinta-feira ao final da manhã a Portugal, disse à agência Lusa fonte da Secretaria de Estado das Comunidades.

O corpo do malogrado piloto português, que morreu na sequência de queda na sétima de 12 etapas do Rali Dakar de todo-o-terreno, na Arábia Saudita, deverá chegar ao aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, ao final da manhã, seguindo, depois, em cortejo fúnebre até Esposende, onde será alvo de uma homenagem.

O funeral de Paulo Gonçalves vai realizar-se pelas 16:00 na Igreja de Gemeses, em Esposende, Braga, anunciou hoje a autarquia.