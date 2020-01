Actualidade

O Governo timorense está a implementar medidas preventivas, incluindo a verificação da temperatura nas fronteiras do país, para controlar o contágio do novo vírus de pneumonia viral, que já causou nove mortos entre as mais de 440 pessoas infetadas.

"Estamos a implementar estas medidas, em coordenação com a Organização Mundial de Saúde e envolvendo todos os Ministérios relevantes", explicou à Lusa a ministra interina da Saúde, Élia Amaral.

As medidas incluem a preparação de novas declarações de saúde que terão que ser preenchidas por qualquer pessoa que entra nas fronteiras do país, nomeadamente no Aeroporto de Díli e nas fronteiras marítimas.