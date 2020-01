Venezuela

O Alto Representante da UE para a Política Externa, Josep Borrell, recebe hoje em Bruxelas o autoproclamado Presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, reconhecido como tal pela maioria dos Estados-membros da União.

O anúncio da deslocação de Guaidó a Bruxelas, durante a qual o presidente da Assembleia Nacional também se deslocará ao Parlamento Europeu, foi feito na segunda-feira por Borrell, no final de um Conselho de ministros dos Negócios Estrangeiros, no qual a situação na Venezuela voltou a ser abordada.

No final dessa reunião, o ministro Augusto Santos Silva também indicou que o presidente da Assembleia Nacional - único órgão de poder que a oposição controla na Venezuela, mas cujas decisões não são acatadas pelo executivo do chefe de Estado, Nicolas Maduro - se deslocaria a Bruxelas, considerando tratar-se de um "momento importante para atualizar a informação" sobre a situação no país, até porque, assinalou, os acontecimentos mais recentes "foram todos no sentido negativo".