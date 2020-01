Actualidade

O Presidente timorense vai realizar, até 04 de fevereiro, uma ronda de consultas para encontrar uma solução para a crise política, desencadeada pelo chumbo à proposta de Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2020.

O calendário, aprovado por Francisco Guterres Lu-Olo, e a que a Lusa teve acesso, começa na quinta-feira com reuniões separadas com o Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT), o maior partido da coligação do Governo, Aliança de Mudança para o Progresso (AMP), liderado por Xanana Gusmão.

Seguem-se no mesmo dia encontros com a liderança do Kmanek Haburas Unidade Nacional Timor Oan (KHUNTO), terceiro partido da AMP, e depois, à tarde, com dirigentes dos partidos mais pequenos no parlamento, a União Democrática Timorense (UDT) e Frente Mudança (FM).