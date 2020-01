OCDE

Os jovens que conseguem imaginar os seus empregos de sonhos e de vida acabam por ficar mais motivados para estudar, revela um estudo da OCDE, reconhecendo que esses "sonhos e aspirações não dependem apenas do talento dos alunos".

O maior inquérito que avalia o desempenho escolar a nível mundial, o Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA), da OCDE, divulgou hoje um estudo sobre "Empregos de Sonho: As aspirações de carreira e o futuro do trabalho entre os adolescentes", tendo por base as respostas de meio milhão de jovens, entre os quais os portugueses.

Mais uma vez o ambiente socioeconómico das famílias acaba por ter uma forte influência no futuro dos jovens mas o relatório aponta mais um fator: o sucesso dos adolescentes é também afetado pelo conhecimento aprofundado do mundo do trabalho. "Numa palavra, os estudantes não podem ser o que não podem ver", sublinha o relatório.