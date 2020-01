Actualidade

Berlim recebe a 9.ª edição do festival de curtas metragens portuguesas New York Portuguese Short Film Festival (NYPSFF), que tem vindo a registar um aumento de documentários a concurso, mas ainda poucas comédias.

São no total 15 filmes, que o festival já levou a vários pontos do mundo, e que chegam no dia 30 de janeiro ao cinema Babylon de Berlim, onde é esperada, mais uma vez, sala cheia.

"Temos sempre casa cheia, 100 a 120 lugares. Em 2018, por exemplo, estavam pessoas sentadas nas escadas, é um número que acho significativo", sublinha, em declarações à agência Lusa, Ana Ventura Miranda, diretora do Arte Institute e do festival.