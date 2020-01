Montijo

A ANA - Aeroportos de Portugal considerou hoje positiva a emissão da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) do aeroporto no Montijo, mas salientou o facto de a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) não ter acolhido as suas propostas alternativas.

"A ANA regista como positiva a emissão da DIA que viabiliza em definitivo a concretização do projeto aeroportuário de Lisboa e estabiliza a solução dual composta pelo Aeroporto Humberto Delgado [em Lisboa] e o aeroporto do Montijo, nos termos definidos pelo Governo", refere a empresa gestora dos aeroportos nacionais numa declaração escrita enviada à Lusa.

"Confirma-se assim o empenho da ANA para avançar com o investimento no Montijo", acrescenta a empresa detida pela francesa Vinci, que salienta, contudo, que "não houve acolhimento das propostas alternativas" que enviou na alegação dirigida à APA.