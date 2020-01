Garcia de Orta

As Comissões de Utentes da Saúde de Almada e do Seixal concentraram-se hoje à porta do Ministério da Saúde, em Lisboa, exigindo a reabertura da urgência pediátrica do Hospital Garcia de Orta, inicialmente prevista para o início deste ano.

"A saúde é um direito, sem ele nada feito" e "Pediatria no Garcia faz falta noite e dia" gritaram dezenas de utentes à frente do Ministério, pouco antes de aprovarem por "unanimidade e aclamação" um manifesto entregue ao gabinete da ministra da Saúde, Marta Temido.

A porta voz da Comissão de Utentes da Saúde de Almada, Luísa Ramos, afirmou aos jornalistas que "o Ministério da Saúde e o Governo são os responsáveis por não se responder ao problema" que tem vindo a afetar as urgências pediátricas do Garcia de Orta.